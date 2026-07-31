Keine Trendwende in Sicht: Immer mehr Menschen in NRW ohne Arbeit
Von Christian Rothenberg
Düsseldorf - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Juli im Vergleich zum Juni um gut 13.500 auf 793.155 gestiegen.
Die Arbeitslosenquote hat um 0,2 Punkte auf 7,9 Prozent zugenommen, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 8,0 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juli vorlag.
Zwar ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn des dritten Quartals nach Angaben von Direktionschef Roland Schüßler saisonüblich, diesmal fiel er jedoch unterdurchschnittlich aus.
Trotz dieser Entwicklung bleibe das Niveau hoch. Der Experte sieht darin "eine Folge des anhaltend starken wirtschaftlichen Drucks, unter dem große wie kleine Unternehmen vor allem angesichts erheblicher globaler Risiken unverändert stehen".
Prozentual am stärksten zugenommen hat die Arbeitslosigkeit zuletzt bei jungen Menschen unter 25 Jahren.
Das liegt auch daran, dass viele Absolventen einer Berufsausbildung sich übergangsweise arbeitslos meldeten. Zudem laufen viele Arbeitsverträge zum Halbjahr aus.
34.200 Ausbildungsstellen in Nordrhein-Westfalen noch unbesetzt
Auch im August wird mit einer saisonal bedingten Zunahme der Arbeitslosigkeit gerechnet. Die Marke von 800.000 dürfte laut Prognose jedoch nicht erreicht werden. Eine Trendwende ist laut Schüßler nicht in Sicht, dennoch sieht er auch positive Entwicklungen.
Nachdem die Zahl der Arbeitslosen seit Oktober 2022 durchgehend über dem jeweiligen Vorjahreswert gelegen hatte, lag sie in den vergangenen drei Monaten jeweils wieder leicht darunter.
Schüßler beobachtet insgesamt eine etwas bessere Entwicklung als in den Vorjahren und damit höhere Chancen auf eine neue Stelle.
Auch der Ausbildungsmarkt leidet unter der schwachen Konjunktur. Insgesamt meldeten die Betriebe bis Ende Juli 89.661 betriebliche Ausbildungsstellen. Das sind 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr.
Einen Monat vor Beginn des Ausbildungsjahres sind in NRW noch gut 34.200 Ausbildungsstellen unbesetzt.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa