Keine Trendwende in Sicht: Immer mehr Menschen in NRW ohne Arbeit

Düsseldorf - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Juli im Vergleich zum Juni um gut 13.500 auf 793.155 gestiegen.

In Nordrhein-Westfalen sind immer mehr Menschen ohne Arbeit. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Die Arbeitslosenquote hat um 0,2 Punkte auf 7,9 Prozent zugenommen, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 8,0 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juli vorlag.

Zwar ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn des dritten Quartals nach Angaben von Direktionschef Roland Schüßler saisonüblich, diesmal fiel er jedoch unterdurchschnittlich aus.

Trotz dieser Entwicklung bleibe das Niveau hoch. Der Experte sieht darin "eine Folge des anhaltend starken wirtschaftlichen Drucks, unter dem große wie kleine Unternehmen vor allem angesichts erheblicher globaler Risiken unverändert stehen".

Prozentual am stärksten zugenommen hat die Arbeitslosigkeit zuletzt bei jungen Menschen unter 25 Jahren.

Das liegt auch daran, dass viele Absolventen einer Berufsausbildung sich übergangsweise arbeitslos meldeten. Zudem laufen viele Arbeitsverträge zum Halbjahr aus.