Neue Erlebniswelt ab Ostern 2026: Dino-Action trifft auf Drachenfels-Mythos

Königswinter - In Königswinter entsteht ein neues Ausflugsziel für kleine und große Dino-Fans.

Auch der berühmte Drachenfels-Mythos soll in die neue Dino-Erlebniswelt integriert werden. © Thomas Banneyer/dpa

Zu Ostern 2026 soll im Gebäude des ehemaligen Aquariums Sea Life eine Erlebniswelt mit dem Titel "DinoXperience" eröffnen, wie die Macher ankündigten.

Geplant sei eine "interaktive Expedition", die von fiktiven Ausgrabungsfunden über ein futuristisches Forschungszentrum bis hin "zur Begegnung mit Urzeitgiganten in freier Wildbahn" führen soll.

Offenbar ist sogar ein Querverweis zum berühmten Drachenfels-Mythos von Königswinter geplant. Das Publikum soll 66 Millionen Jahre in die Vergangenheit transportiert werden.

Das Aquarium Sea Life in Königswinter hatte Ende 2022 geschlossen.

Hinter dem neuen Projekt steht nun die Edutain AG, deren Mitarbeiter bereits Erfahrung mit entsprechenden Projekten haben - etwa mit dem einstigen Wissenschafts- und Abenteuermuseum Odysseum in Köln, das geschlossen wurde.