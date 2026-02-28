Schwere Bahnstörung trifft Köln: Zahlreiche Züge fallen aus

Köln - Rund um Köln kommt es am Samstag zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Dies geht aus einer Meldung des Portals zuginfo.nrw hervor.

Im Kölner Bahnverkehr kommt es aktuell zu einer größeren Störung. (Archivfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Demnach ist ein beschädigtes Signal die Ursache für Beeinträchtigungen auf der Strecke zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf.

Betroffen sind die Züge der Linien RE1, RE6, RE8, RE9, RB25, RB26, RB27, S12 und S19. Dies sind Verbindungen, die Köln unter anderem mit Städten wie Bonn, Düsseldorf und Aachen verbinden.

Auf den Linien komme es zu Teilausfällen und Verspätungen, heißt es weiter. Kurzfristig könne es zudem zu Änderungen im Zuglauf kommen.

Die Störung fällt in den zweiten Tag des Warnstreiks, aufgrund dessen viele Busse und Bahnen in den Städten in NRW nicht fahren.