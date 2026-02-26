Technische Störung am Kölner Flughafen: Passagiere brauchen starke Nerven
Köln - Am Köln/Bonner Flughafen kommt es am Donnerstagmittag zu langen Wartezeiten für Passagiere. Grund dafür ist eine technische Störung.
"Aktuell kommt es infolge einer technischen Störung zu erhöhten Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle", schreibt der Airport auf seiner Webseite.
Auf Nachfrage von TAG24 bestätigte Pressesprecher Lukas Weinberger, dass es sich dabei um eine Unterbrechung der Stromzufuhr gehandelt hatte, wodurch zeitweise nur noch eine Kontrollspur in der Sicherheitskontrolle in Betrieb gewesen ist. Dadurch sei es zu einem langen Rückstau gekommen, so Weinberger.
Inzwischen sei das Problem aber wieder behoben und mehrere Kontrollspuren seien wieder geöffnet. Dennoch könne es weiterhin zu längeren Wartezeiten als üblich kommen, so Weinberger.
"Der Flughafen bittet, die Wartezeiten zu entschuldigen und bedankt sich für die Geduld", heißt es dazu abschließend.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa