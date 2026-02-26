Technische Störung am Kölner Flughafen: Passagiere brauchen starke Nerven

Köln - Am Köln /Bonner Flughafen kommt es am Donnerstagmittag zu langen Wartezeiten für Passagiere. Grund dafür ist eine technische Störung.

Am Flughafen Köln/Bonn brauchen Passagiere am Donnerstagnachmittag starke Nerven. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

"Aktuell kommt es infolge einer technischen Störung zu erhöhten Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle", schreibt der Airport auf seiner Webseite.

Auf Nachfrage von TAG24 bestätigte Pressesprecher Lukas Weinberger, dass es sich dabei um eine Unterbrechung der Stromzufuhr gehandelt hatte, wodurch zeitweise nur noch eine Kontrollspur in der Sicherheitskontrolle in Betrieb gewesen ist. Dadurch sei es zu einem langen Rückstau gekommen, so Weinberger.