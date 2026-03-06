Olaf Scholz, Jogi Löw und Co.: Diese Promis sorgen für ungewöhnliche Lesungen bei der Lit.Cologne
Von Christoph Driessen
Köln - Von Robert Habeck (56) bis Olaf Scholz (67), von Jogi Löw (66) bis Hazel Brugger (32): Das Literaturfestival Lit.Cologne holt dieses Jahr wieder viele Persönlichkeiten und Autoren auf die Bühne. Geplant sind fast 200 Veranstaltungen.
Eröffnet wird die Lit.Cologne am Samstag mit einem Abend unter dem Motto "Über Wahrheit und Dichtung". Ex-Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und der britische Autor Julian Barnes treffen dabei aufeinander. Barnes hat kürzlich sein letztes Buch mit dem passenden Titel "Abschied(e)" veröffentlicht - ein Thema, zu dem auch Habeck etwas einfallen dürfte.
Auch ein weiteres hochrangiges Mitglied der einstigen Ampel-Regierung wird bei dem Festival erwartet: Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beantwortet die Frage "Was liest einer, der Geschichte schrieb?" (16. März).
Ein Nachmittag, der Fans von Gegenwartsliteratur faszinieren dürfte, ist gleich am ersten Festival-Wochenende geplant.
Unter dem Motto "Alles auf Anfang! Erste Bücher" werden am Sonntag mehrere Autorinnen und Autoren erwartet, die viele Fans haben - darunter Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, Helene Hegemann und Leif Randt. Sie werden über ihre Debüt-Werke sprechen.
Fußball wird mehrmals Thema bei der Lit.Cologne
Auffällig ist, dass der Fußball mehrmals ein größeres Thema sein wird. Ex-Bundestrainer Joachim Löw etwa versucht im Gespräch mit dem Sportjournalisten Christoph Biermann die Frage zu beantworten, die sich sein Nach-Nachfolger Julian Nagelsmann wohl gerade auch stellt: "Wie wird man eigentlich Weltmeister?"
Der ehemalige Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, diskutiert mit dem Soziologen Hartmut Rosa die Frage, was Menschen im Stadion, im Klassenzimmer oder im Alltag "wirklich berührt", wie es in der Ankündigung heißt
Zudem haben etliche Persönlichkeiten aus Fernsehen und Popkultur ihr Kommen zugesagt - etwa Komikerin Carolin Kebekus, Wettermoderator Karsten Schwanke und Komikerin Hazel Brugger, die zusammen mit ihrem Partner Thomas Spitzer einen Live-Podcast aufnehmen wird.
Neu ist unter anderem eine Veranstaltungsreihe zum Genre des Dokumentarfilms. Prominente Persönlichkeiten aus Literatur, Film, Kultur, TV, Showbiz oder Sport präsentieren ihre Lieblings-Dokumentationen und sprechen darüber mit ihren Gästen und dem Publikum.
