Olaf Scholz, Jogi Löw und Co.: Diese Promis sorgen für ungewöhnliche Lesungen bei der Lit.Cologne

Köln - Von Robert Habeck (56) bis Olaf Scholz (67), von Jogi Löw (66) bis Hazel Brugger (32): Das Literaturfestival Lit.Cologne holt dieses Jahr wieder viele Persönlichkeiten und Autoren auf die Bühne. Geplant sind fast 200 Veranstaltungen.

Olaf Scholz (67) spricht bei der Lit.Cologne darüber, "was einer liest, der Geschichte schrieb". © Marcus Brandt/dpa

Eröffnet wird die Lit.Cologne am Samstag mit einem Abend unter dem Motto "Über Wahrheit und Dichtung". Ex-Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und der britische Autor Julian Barnes treffen dabei aufeinander. Barnes hat kürzlich sein letztes Buch mit dem passenden Titel "Abschied(e)" veröffentlicht - ein Thema, zu dem auch Habeck etwas einfallen dürfte.

Auch ein weiteres hochrangiges Mitglied der einstigen Ampel-Regierung wird bei dem Festival erwartet: Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beantwortet die Frage "Was liest einer, der Geschichte schrieb?" (16. März).

Ein Nachmittag, der Fans von Gegenwartsliteratur faszinieren dürfte, ist gleich am ersten Festival-Wochenende geplant.

Unter dem Motto "Alles auf Anfang! Erste Bücher" werden am Sonntag mehrere Autorinnen und Autoren erwartet, die viele Fans haben - darunter Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, Helene Hegemann und Leif Randt. Sie werden über ihre Debüt-Werke sprechen.