Stadt Köln will Mindestpreis für Uber & Co. einführen - Unternehmen reagieren mit Demo

Köln - Um einen fairen Wettbewerb zwischen Taxiunternehmen und Anbietern von Mietwagenfahrten wie Uber zu ermöglichen, plant die Verwaltung der Stadt Köln den Erlass einer neuen Allgemeinverfügung.

Die neue Allgemeinverfügung soll für einen faireren Wettbewerb zwischen Taxiunternehmen und Mietwagenanbietern wie Uber sorgen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Diese ist an den neuen Tarifkorridor des Taxitarifs angelehnt und besagt, dass das Mindestbeförderungsentgelt der Mietwagenunternehmen mindestens 80 Prozent des regulären Taxipreises betragen muss. Die Verfügung soll nach der Ratssitzung im März bekannt gemacht werden.

"Dies bedeutet, dass es Mietwagenunternehmen künftig weiterhin freisteht, einen Zuschlag auf den Tarif zu erheben. In Angeboten unterhalb des Tarifs hingegen dürfen Mietwagenunternehmen keine höheren Rabatte einräumen als Taxiunternehmen", erklärt die Stadtverwaltung dazu.

Sollte die neue Allgemeinverfügung tatsächlich eingeführt werden, gilt das neue Mindestbeförderungsentgelt für alle Fahrten mit Mietwagen, die auf dem Gebiet der Stadt Köln beginnen und enden.

Ausgenommen davon sind allerdings Krankenfahrten, für die eine entsprechende Entgeltvereinbarung mit einer Krankenkasse vorliegen.

"Ebenso gilt es nicht, wenn der Beförderungsauftrag nachweislich mindestens eine Stunde vor Fahrtantritt beim Mietwagenunternehmen eingegangen ist", heißt es weiter.