Schon in wenigen Wochen: Bewohnerparken in Kölner Veedel wird ausgeweitet

Köln - Die nervige Suche nach einem Parkplatz im Pantaleonsviertel in der Kölner Innenstadt wird für Anwohnerinnen und Anwohner schon bald erheblich leichter: In wenigen Wochen soll das Bewohnerparkgebiet ausgeweitet werden.

Das Anwohnerparken im Pantaleonsviertel in Köln wird künftig ausgeweitet. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das hat die Stadt Köln am Donnerstag mitgeteilt.

Demnach werde das reservierte Bewohnerparken in zahlreichen Straßen neu eingeführt. Ab dem 13. April werden dafür sukzessive die Parkscheinautomaten abgebaut, deren Fundamente abgerissen und die Beschilderung angepasst.

Insgesamt stehen Anwohnerinnen und Anwohnern nach Abschluss der Arbeiten über 300 der insgesamt 794 Parkplätze im Pantaleonsviertel ganztägig zur Verfügung.

Hinzu kommen werktags zwischen 18 und 9 Uhr weitere 150 Stellplätze.