Parken wird teurer: In diesen Kölner Tiefgaragen und Parkhäusern zahlt Ihr bald mehr

Köln - Wer in den städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern in Köln parken will, muss bald tiefer in die Tasche greifen: Die Stadt erhöht die Gebühren.

Das Parken in städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern wird teurer. Die Stadt Köln erhöht die Gebühren. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Nach einem Beschluss des Stadtrats von dieser Woche werden die neuen Parkentgelte zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingeführt, nach aktuellem Planungsstand voraussichtlich zum 1. Februar 2026.

Betroffen sind nach Angaben der Stadt die Tiefgaragen Am Dom, Breslauer Platz/Hauptbahnhof, Groß St. Martin, Philharmonie, Kaiser-Wilhelm-Ring, Mülheim, Kalk, Neptunplatz sowie das Parkhaus Am Zoo.

Dort habe das Parken bislang je Stunde im Durchschnitt nur 1,44 Euro gekostet, teilte die Stadt mit. Die neuen Parkentgelte würde daher auf einen durchschnittlichen Stundentarif in Höhe von 2,10 Euro angepasst. Damit liegen die Gebühren auch nach der Anhebung weiterhin unterhalb der Tarife in umliegenden nicht städtischen Garagen, betonte die Stadt.