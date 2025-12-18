Erneute Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs: Jetzt gibt es neue Details

Köln - Der Kölner Hauptbahnhof soll entgegen früheren Planungen nun doch erst 2027 erneut gesperrt werden. Das teilte die Bahn am Donnerstag (18. Dezember) mit.

Bereits im November wurde der Kölner Hauptbahnhof wegen Bauarbeiten für zehn Tage fast komplett stillgelegt. © Henning Kaiser/dpa

Eigentlich war die Maßnahme für das kommende Frühjahr angesetzt. Grund ist die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks. Dessen Start verzögert sich damit ebenfalls auf 2027.

Wegen der Bauarbeiten für das neue Stellwerk war der Bahnhof bereits im November zehn Tage fast komplett stillgelegt worden. Kurzfristig hatte die Bahn damals eine weitere - kürzere - Sperrung angekündigt, weil es Probleme mit der Software des neuen Stellwerks gebe.

Nach intensiven Gesprächen mit Technikern, beteiligten Firmen und Bauplanern werde man die neue Sperrung jetzt auf 2027 verlegen, so die Bahn: "Bei der Terminierung haben die Beteiligten im Sinne der Fahrgäste insbesondere die im kommenden Jahr anstehenden Generalsanierungen in Nordrhein-Westfalen berücksichtigt."

Die Züge könnten den Kölner Hauptbahnhof 2026 so auch während der umfangreichen Bauarbeiten auf der Strecke Köln – Wuppertal – Hagen (Februar bis Juli) und der rechten Rheinstrecke (Juli bis Dezember) weiter anfahren.