Pendler können aufatmen: Züge in Köln rollen nach Störung wieder
Von Sebastian Kramer
Köln - Eine Stellwerksstörung, die am Mittwoch im Raum Köln den Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt hat, ist vollständig behoben. Das teilte ein Bahnsprecher mit.
Seit Mittwochvormittag war es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen.
Betroffen waren nach Bahnangaben sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge
Seit 18.55 Uhr am Mittwochabend sei die Störung vollständig behoben. Grund für die Probleme war ein Defekt an einem Stellwerk in Köln-Kalk.
Titelfoto: Sascha Thelen/dpa