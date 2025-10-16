Pendler können aufatmen: Züge in Köln rollen nach Störung wieder

Ein defektes Stellwerk sorgte für Probleme im Bahnverkehr rund um Köln. Zahlreiche Züge fielen aus oder waren verspätet. Nun rollen die Züge wieder.

Von Sebastian Kramer

Köln - Eine Stellwerksstörung, die am Mittwoch im Raum Köln den Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt hat, ist vollständig behoben. Das teilte ein Bahnsprecher mit.

Die Züge in Köln rollen nach einer Stellwerksstörung wieder.  © Sascha Thelen/dpa

Seit Mittwochvormittag war es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen.

Betroffen waren nach Bahnangaben sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge

Seit 18.55 Uhr am Mittwochabend sei die Störung vollständig behoben. Grund für die Probleme war ein Defekt an einem Stellwerk in Köln-Kalk.

