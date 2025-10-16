Pendler können aufatmen: Züge in Köln rollen nach Störung wieder

Köln - Eine Stellwerksstörung , die am Mittwoch im Raum Köln den Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt hat, ist vollständig behoben. Das teilte ein Bahnsprecher mit.

Die Züge in Köln rollen nach einer Stellwerksstörung wieder. © Sascha Thelen/dpa

Seit Mittwochvormittag war es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen.

Betroffen waren nach Bahnangaben sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge