Phantasialand startet neue Rabatt-Aktion mit stark vergünstigten Tickets für den Herbst!

Brühl - Nachdem das Phantasialand in Brühl bei Köln erst kürzlich eine große Vorverkaufsaktion mit stark vergünstigten Tickets für einen Besuch in der Sommersaison beendet hat, geht nun schon die nächste Rabatt-Aktion an den Start: Auch für kommenden Herbst gibt es ab sofort Tickets zum kleinen Preis!

Ab sofort können Phantasialand-Besucher stark vergünstigte Tickets erwerben. © Oliver Berg/dpa

Adrenalin-Fans kommen im Phantasialand voll auf ihre Kosten, denn inzwischen bietet der Freizeitpark seinen Besuchern zahlreiche Achterbahnen in verschiedenen Themenwelten.

Der Park arbeitet unerlässlich daran, seinen Besuchern einen unvergesslichen Tag zu bereiten, doch der Spaß hat seinen Preis: Erwachsene zahlen am Wochenende rund 61 Euro regulären Eintrittspreis, während ein Ticket für Kinder zwischen vier und elf Jahren bei rund 44 bis 51 Euro liegt. Eine Familie mit mehreren Kindern muss für einen Ausflug in den Themenpark demnach tief in die Tasche greifen.

Damit sich "wirklich jeder einen Phantasialand-Besuch leisten kann", hatte der Park Anfang des Jahres eine Vorverkaufsaktion gestartet, bei der Besucher erheblich vergünstigte Eintrittskarten über den Online-Shop erwerben konnten.

Nachdem der Vorverkauf am 6. März ausgelaufen war, überraschte das Phantasialand nun mit der nächsten Rabatt-Aktion: Erneut können Fans ab sofort stark vergünstigte Eintrittskarten für einen Besuch im Herbst erwerben, wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß.