Pipi-Pause mit Folgen: Polizei stoppt Suff-Fahrer nach Verfolgungsjagd

Köln - Kaum zu glauben: Weil er seine Flucht vor der Polizei wegen einer Pinkelpause unterbrach, konnte ein 45-Jähriger nach kurzer Verfolgung geschnappt werden.

Sein offenbar zu großer Harndrang wurde dem flüchtigen 45-Jährigen zum Verhängnis. (Symbolbild) © 123rf/9nong

Gegen 21.10 Uhr wählte ein Lkw-Fahrer den Notruf und alarmierte die Ordnungshüter über einen in Schlangenlinien fahrenden BMW auf der A57.

Als die Einsatzkräfte den Fahrer daraufhin vor der Anschlussstelle Köln-Bickendorf kontrollieren wollten, drückte dieser aufs Gaspedal und flüchtete über die nächste Ausfahrt ins linksrheinische Stadtgebiet.

Die Polizeibeamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und trafen im Bereich des Parkgürtels auf den 45-Jährigen, weil er dort ausgestiegen war, um gegen einen Zaun zu pinkeln.

Bei der anschließenden Personenkontrolle nahmen die Einsatzkräfte dann einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Zudem fanden sie in seinem Wagen mehrere Bierflaschen. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.