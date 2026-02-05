Keine sozialen Medien mehr für Kinder? Neue NRW-Familienministerin spricht Klartext

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens neue Kinder- und Familienministerin Verena Schäffer (39, Grüne ) hält nichts von einem Verbot sozialer Medien wie TikTok oder Instagram für Kinder.

Verena Schäffer (39, Grüne) ist seit Januar 2026 Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich persönlich bin nicht so sehr ein Fan davon, zu sagen: 'Wir haben hier ein Problem, also verbieten wir es'", sagte Schäffer bei der Vorstellung der neuen NRW-Kinderschutzbeauftragten Petra Ladenburger (65).

Das sei ihr "ein bisschen zu kurz gedacht", denn es stelle sich immer die Frage, ob Kinder und Jugendliche solche Verbote auch umgehen könnten. Schon heute würden Altersbeschränkungen im Netz umgangen, sagte Schäffer.

Ihrer Ansicht nach müsse daher eher darüber geredet werden, wie eine höhere Medienkompetenz bei Kindern und auch bei Eltern geschaffen werden könne. Es gehe auch um die Regulierung von sozialen Medien nicht nur in Deutschland, sondern in Europa.

Jugendlichen nur zu verbieten, bei Instagram und TikTok unterwegs zu sein, sei eine "Stellvertreterdebatte und umgeht das eigentliche Problem so ein Stück weit". Soziale Medien seien aber kein rechtsfreier Raum, Gewalt im Netz müsse verfolgt und geahndet werden.

Für die neue Kinderschutzbeauftragte Ladenburger ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, wie sie sich im Netz schützen können.