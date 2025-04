Polit-Neuheit in der Kölner CDU: Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze der Partei

Köln - Die Kölner CDU hat die Bundestagsabgeordnete Serap Güler zur neuen Vorsitzenden gewählt und wird damit erstmals in ihrer Geschichte von einer Frau geführt.

Von 2017 bis 2021 war Serap Güler (44) in der NRW-Regierung von Armin Laschet (64, beide CDU) als Integrationsstaatssekretärin tätig. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Die 44-Jährige setzte sich am Samstag gegen vier männliche Gegenkandidaten schon im ersten Wahlgang mit 75,4 Prozent (341 Stimmen) als Vorsitzende durch, wie die Kölner CDU am Sonntag berichtete. Der neue Vorstand bestehe aus 16 Frauen und 16 Männern.

Serap Güler sagte laut Mitteilung, sie sei "ausdrücklich nicht als eine One-Woman-Show angetreten". Und: "In Köln zählt nicht, wo du herkommst, sondern ob du mit anpackst."

Mit Blick auf die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen im September kündigte die neue CDU-Parteichefin für die Millionenstadt "eine klare Haltung in der Sicherheits- und Ordnungspolitik" und eine "vernunftgetriebene und ideologiefreien Verkehrspolitik" an.

Die Politikerin - 1980 in Marl als Kind einer sogenannten Gastarbeiterfamilie geboren - war 2011 nach Köln gezogen. Sie ist Hotelfachfrau und hat Germanistik studiert.