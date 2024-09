Bettenburg, aber ohne Vergnügen: Das plant die SPD mit dem "Pascha"

Köln - Seit über einem Monat ist Europas größtes Bordell, das "Pascha" in Köln, nun schon in der Hand des Staates. Anfang August wurde das pink angestrichene Laufhaus im Stadtteil Ehrenfeld wegen mutmaßlicher Schleuseraktivitäten beschlagnahmt. Die Kölner SPD hat eine klare Idee, was man mit dem zehnstöckigen Hochhaus machen könnte.