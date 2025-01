Doppelter Besuch: Scholz und Baerbock kommen diese Woche ins Rheinland

Köln/Bonn - Am kommenden Donnerstag machen zur selben Zeit gleich zwei Bundespolitiker Halt im Rheinland: Während Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) in Köln zwei Termine wahrnimmt, wird Außenministerin Annalena Baerbock (44, Grüne) Wahlkampfstation in Bonn machen. Für beide Besuche gelten voraussichtlich strenge Sicherheitsvorkehrungen.