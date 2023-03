Kölner AWB streikt: Müllabfuhr legt Arbeit für drei Tage nieder

Köln – Die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln haben am Montag angekündigt, ab dem 9. März für drei Tage zu streiken.

Drei ganze Tage wird der Müll im Stadtgebiet nicht entleert. Auch die Straßenreinigung bleibt still. © Roberto Pfeil/dpa

Konkret soll vom 9. bis 11. März gestreikt werden, gibt Verdi bekannt. Damit verfolgt die Gewerkschaft weiterhin ihr klares Ziel, mehr Lohn für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zu erwirken.

Am Donnerstag ist das Personal der AWB dazu angehalten, die Arbeit niederzulegen. Noch liegen dem Unternehmen keine konkreten Informationen vor, wie es auf der eigenen Website heißt.

Klar ist jedoch: Die Mülltonnen im Stadtgebiet und in privaten Haushalten werden für drei Tage nicht geleert. Erst am Montag, sprich am fünften Tag, wollen die Mitarbeiter ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Auch die Straßenreinigung sowie der Betrieb auf den Wertstoffhöfen werden an diesen Tagen nicht stattfinden. Man wolle ein "unmissverständliches Signal in Richtung des Verbandes der Kommunalen Arbeitgeber senden", heißt es seitens Verdi.

Denn auch nach der ersten Verhandlungsrunde scheint eine Einigung nicht in Sicht.