Kurz vor ihrem Ruhestand: Kölner Bürgermeisterin überraschend verstorben

Köln - Die Kölner Lokalpolitik trauert um die Porzer Bezirksbürgermeisterin Sabine Stiller ( CDU ). Besonders tragisch: Nach fünf Jahren im Amt wollte Stiller nun ihren wohlverdienten Ruhestand genießen.

2020 wurde Sabine Stiller (CDU) als erste Frau überhaupt ins Amt des Porzer Bürgermeisters gewählt. © IMAGO / Future Image

Wie die CDU mitteilt, verstarb die gelernte Krankenschwester bereits am 17. November. Zu den Umständen ihres Ablebens macht die Partei derweil keine Angaben.

Stiller wurde 2020 als erste Frau überhaupt in das Amt des Porzer Bezirksoberhaupts gewählt. Zuvor war sie 29 Jahre lang Pflegedirektorin am Krankenhaus Köln-Porz gewesen.

Während ihrer Amtszeit fokussierte sie sich insbesondere auf die Sanierung des Porzer Zentrums, das Bürgerinnen und Bürger wieder zum Verweilen einladen sollte.

Darüber hinaus sei sie maßgeblich daran beteiligt gewesen, das zuvor angespannte Gesprächsklima innerhalb der Parteien in der Bezirksregierung wieder zu entspannen, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" erfahren haben will.

Anfang November verabschiedete sich Stiller dann freiwillig aus ihrem Amt. Sie wollte nicht erneut kandidieren und stattdessen ihre Rente genießen.