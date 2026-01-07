Überraschender Rücktritt: Kölner Regierungspräsident legt Amt nieder

Köln - Überraschende Personalrochade in der Kölner Bezirksregierung: Regierungspräsident Thomas Wilk (55) legt sein Amt auf eigenen Wunsch schon zum 1. Februar nieder.

Bevor er den Posten als Kölner Regierungspräsident antrat, war Thomas Wilk (55) Kreisdirektor des Landkreises Unna (2013 bis 2018) sowie Leiter der Abteilung Bauen im Ministerium für Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (2018 bis 2022). (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Der 55-jährige Jurist hatte den Posten am 1. September 2022 von Gisela Walsken (67) übernommen, will nun aber aus persönlichen Gründen, "die im direkten Zusammenhang mit der besonderen Beanspruchung durch das Amt stehen", zurücktreten.

Das bestätigte Wilk laut "Kölner Stadt-Anzeiger" am Dienstag in einem Statement der Bezirksregierung. Demnach habe er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits in einer internen Mitteilung über seinen Rücktritt informiert.

Der Entschluss sei ihm nicht leichtgefallen, ergänzte Wilk, der das Amt sehr gerne ausgeübt hätte. Immerhin sei die Bezirksregierung Köln eine "leistungsstarke Behörde, die vor allem durch die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Menge zum Wohle der Menschen, Unternehmen und Kommunen im Regierungsbezirk bewegt".