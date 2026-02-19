Nahverkehrsabgabe soll Kölner ÖPNV stärken: Wer soll dafür zahlen?

Köln - Die ÖPNV-Versorgung in Köln soll leistungsfähiger und stabiler werden. Dafür wollen Linke und Grüne nun eine neue Nahverkehrsabgabe einführen. Doch es bleiben Fragen offen.

Der ÖPNV in Köln steht aufgrund von immer weiter steigenden Betriebskosten unter erheblichem finanziellen Druck. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Über eine solche Maßnahme soll der Mobilitätsausschuss in seiner nächsten Sitzung am 3. März beraten, wie die beiden Fraktionen am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt haben.

"Diese zusätzliche Finanzierungssäule ist erforderlich, weil hohe Investitionskosten und steigende Betriebskosten zu einem wachsenden Defizit bei der KVB führen", betont Angela Bankert, verkehrspolitische Sprecherin der Kölner Linksfraktion, und ergänzt: "Wir halten es für dringend nötig, eine weitere tragfähige Finanzierungssäule für den ÖPNV aufzubauen."

Um eine solche Abgabe einführen zu können, muss zunächst aber der gesetzliche Rahmen dafür auf Landesebene geschaffen werden. Zwar sei das ohnehin im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen NRW-Regierung vereinbart, umgesetzt wurde das aber noch nicht, berichtet Bankert.

"Der Verkehrsminister [Oliver Krischer, 56, Grüne, Anm. d. Red.] wartet anscheinend auf Interessebekundungen der Kommunen", kritisiert die Sprecherin der Kölner Linken das abwartende Verhalten des NRW-Verkehrsministeriums.