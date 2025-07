Shitstorm um Culcha Candela: Dolmetscher vom CSD-Auftritt verbannt?

Köln - Culcha Candela stehen schon wieder am Pranger. Nach einer umstrittenen Fan-Aktion Anfang des Jahres sorgt jetzt ihr Auftritt beim CSD Köln für den nächsten Aufreger.

In diesem Fall aber habe sich die Berliner Band als letzter Gig des Tages entschlossen dagegen entschieden. Der Sprachschule sei es wichtig, das "transparent zu machen!".

Aufmerksam auf das Dilemma macht die Kölner Sprachschule Loor Ens in ihrer Instagram -Story am Sonntag.

Die Band äußerte sich noch am selben Tag zu den Vorwürfen der Dolmetscher. © Instagram Screenshot/ Culcha Candela

Ein gehörloser User teilte die Story der Sprachschule in einem Beitrag auf seinem eigenen Instagram-Account und regte die Diskussion damit so richtig an.

Daraufhin meldete sich die Band schließlich selbst zu Wort. In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass sie von der ganzen Sache erst über Social Media erfahren hätten. "Anscheinend gab es heute während unserer Show ein Missverständnis, bei dem eine Gebärdendolmetscherin von der Bühne geholt wurde", hieß es.

Culcha Candela betonten außerdem, dass sie selbst nichts mit der Aktion zu tun gehabt hätten und entschuldigten sich: "Es tut uns auf jeden Fall super leid und hätten wir davon gewusst, wäre sie natürlich geblieben! Wir als Band stehen für ein Miteinander und gegen Ausgrenzung. Dementsprechend wollten wir auch während unserer Show niemanden ausgrenzen!"

TAG24 hat eine Anfrage an den Veranstalter des Cologne Pride gestellt, um zu klären, ob Culcha Candela tatsächlich die einzige Band war, die auf die Unterstützung der Dolmetscher verzichtet hat und wie es überhaupt zu der Situation kam.