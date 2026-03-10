Eintritt für Touristen im Kölner Dom: Das hält Maler Gerhard Richter davon

Köln - Der Maler Gerhard Richter (94) befürwortet es, Eintrittsgeld für den Kölner Dom zu verlangen. Bei Sehenswürdigkeiten wie dem Mailänder Dom werde das bereits praktiziert, teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Das von Richter gestaltete Fenster im Dom zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten der Kathedrale.

Der Maler Gerhard Richter (94) befürwortet die Pläne, Eintritt im Kölner Dom zu verlangen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das Domkapitel hatte in der vergangenen Woche angekündigt, demnächst von Touristen Eintrittsgeld zu verlangen. Damit sollen die gestiegenen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden.

Gottesdienstbesucher und Betende sollen weiter gratis Zugang erhalten, ebenso Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins.

Richter hat das etwa 20 Meter hohe Fenster im südlichen Querhaus des Kölner Doms gestaltet. Es wurde 2007 enthüllt. Den ursprünglichen Auftrag, in dem Fenster christliche Märtyrer des 20. Jahrhunderts darzustellen, konnte er nicht erfüllen.

Stattdessen gestaltete er das Fenster abstrakt. Er setzte es aus 11.263 Farbquadraten zusammen, angeordnet von einem Zufallsgenerator. Der Gesamteindruck war ihm allerdings zu unruhig, weshalb er doch nicht alles dem Computer überließ, sondern bestimmte Reihen spiegelte, sodass sich die Farbfolgen wiederholten.

Anfangs gab es noch einzelne kritische Stimmen, etwa von Kardinal Joachim Meisner (†83), der meinte, das Fenster würde eher in eine Moschee passen. Doch solche Kritik ist schon lange verstummt.