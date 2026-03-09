Frühjahrsputz in Köln: Mit diesen Tricks entkommt Ihr den Warteschlangen am Wertstoffhof

Köln - Sobald die ersten warmen Tage kommen, packt viele Kölner der Aufräum-Eifer. Doch bevor Keller, Dachboden oder Balkon ausgemistet werden, solltet Ihr einige Dinge beachten.

Mit den ersten warmen Tagen steigt in Köln die Lust aufs Ausmisten. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln rechnen in den kommenden Osterferien wieder mit besonders langen Schlangen an den Anlagen in Köln-Ossendorf und Köln-Gremberghoven.

Die Entsorgungsbetriebe empfehlen deshalb, den Besuch der Wertstoff-Center möglichst nicht während der Ferien zu planen. Erfahrungsgemäß sei der Andrang in dieser Zeit besonders hoch.

Wer trotzdem anliefern möchte, sollte laut AWB deutlich mehr Zeit einplanen und Geduld mitbringen. Vor allem bei gutem Wetter kann es zu längeren Wartezeiten an den Zufahrten kommen.

Wer sich den Weg sparen will, kann Sperrmüll auch direkt von zu Hause abholen lassen. Die AWB bieten dafür eine kostenfreie Abholung an.

Auch große Elektrogeräte oder kleinere Dinge wie Föhne, Toaster oder Bohrmaschinen werden mitgenommen. Ein Termin lässt sich online, über die AWB-App oder telefonisch vereinbaren.