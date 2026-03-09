Frühjahrsputz in Köln: Mit diesen Tricks entkommt Ihr den Warteschlangen am Wertstoffhof
Köln - Sobald die ersten warmen Tage kommen, packt viele Kölner der Aufräum-Eifer. Doch bevor Keller, Dachboden oder Balkon ausgemistet werden, solltet Ihr einige Dinge beachten.
Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln rechnen in den kommenden Osterferien wieder mit besonders langen Schlangen an den Anlagen in Köln-Ossendorf und Köln-Gremberghoven.
Die Entsorgungsbetriebe empfehlen deshalb, den Besuch der Wertstoff-Center möglichst nicht während der Ferien zu planen. Erfahrungsgemäß sei der Andrang in dieser Zeit besonders hoch.
Wer trotzdem anliefern möchte, sollte laut AWB deutlich mehr Zeit einplanen und Geduld mitbringen. Vor allem bei gutem Wetter kann es zu längeren Wartezeiten an den Zufahrten kommen.
Wer sich den Weg sparen will, kann Sperrmüll auch direkt von zu Hause abholen lassen. Die AWB bieten dafür eine kostenfreie Abholung an.
Auch große Elektrogeräte oder kleinere Dinge wie Föhne, Toaster oder Bohrmaschinen werden mitgenommen. Ein Termin lässt sich online, über die AWB-App oder telefonisch vereinbaren.
Wichtige Regeln für die Entsorgung an den Wertstoffhöfen
Für Dinge wie Batterien, Energiesparlampen oder andere Schadstoffe gibt es eine praktische Alternative: das Schadstoffmobil. Die mobilen Sammelstellen machen regelmäßig in vielen Kölner Veedeln Halt und das ebenfalls kostenlos.
Doch nicht alles muss gleich im Müll landen. Gut erhaltene Möbel oder Haushaltsgegenstände können verschenkt, getauscht oder verkauft werden. Das schont Ressourcen und jemand anderes kann die Dinge noch gebrauchen.
Wer aber doch Halt bei einem der beiden Wertstoffhöfe in Köln machen möchte, findet sie an der Butzweilerstraße 50 sowie an der August-Horch-Straße 3. Geöffnet sind die Anlagen montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr.
Wichtig zu wissen: Entsorgt werden dürfen dort ausschließlich Abfälle von Kölner Grundstücken. Wer etwas anliefern möchte, muss außerdem einen Personalausweis oder einen Gebührenbescheid vorzeigen. Zudem dürfen Fahrzeuge maximal ein Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen haben.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa