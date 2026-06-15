Sparpaket der Bundesregierung bedroht NRW-Krankenhäuser

Düsseldorf - Zahlreiche Verbände befürchten, dass das geplante Sparpaket der Bundesregierung für stabile Krankenkassenbeiträge die Existenz vieler Krankenhäuser auch in Nordrhein-Westfalen bedroht.

Krankenhäuser zählen mit rund 311.000 Beschäftigten zu den großen Arbeitgebern in NRW. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

"Eine weitere finanzielle Destabilisierung würde die Krankenhäuser dazu zwingen, in größerem Umfang Personal abzubauen", heißt es in einer Erklärung der "NRW-Allianz für Krankenhäuser".

Ihren Angaben zufolge zählen Krankenhäuser mit rund 311.000 Beschäftigten zu den großen Arbeitgebern in NRW.

Unter anderem sehen die Sparpläne vor, zusätzliche Personalkosten und Bürokratieaufwand auf die Kliniken zu verlagern.

Konkret bedeute dies einen Erlösverlust von rund acht Prozent im kommenden Jahr, erklärte der Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Ingo Morell. "Das ist für die Krankenhäuser nicht tragbar."