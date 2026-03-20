Sperrung der Mülheimer Brücke wird aufgehoben

Köln - Weil bei einer Kontrolle Schäden festgestellt wurden, musste die Mülheimer Brücke zuletzt in Richtung Mülheim für den Autoverkehr gesperrt werden. In der Nacht zu Samstag soll die Rheinquerung wieder freigegeben werden.

Die Mülheimer Brücke gilt als eine der wichtigsten Verkehrsadern Kölns und wurde erstmals im Oktober 1929 in Betrieb genommen. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Wie die Stadt am Freitag mitteilt, wurde in den vergangenen Tagen eine zusätzliche Stützkonstruktion eingebaut, sodass die gesperrte Spur wieder sicher befahren werden kann.

Die Arbeiten an dem Bauwerk laufen schon seit 2018. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird die Brücke unter laufendem Verkehr saniert.

In diesem Rahmen finden auch regelmäßige Begehungen der Baustelle statt, um den Fortschritt zu überprüfen und die Sicherheit zu gewährleisten.

Bei einer dieser Kontrollen wurde am vergangenen Freitag eine schadhafte Stelle an der rechtsrheinische Rampe auf Höhe der Formesstraße festgestellt.