Nach Sicherheits-Kontrolle: Mülheimer Brücke kurzfristig für Autos gesperrt

Köln – Autofahrer in Köln müssen sich kurzfristig auf neue Einschränkungen einstellen: Die Mülheimer Brücke ist in Fahrtrichtung Mülheim für den Verkehr gesperrt worden.

Auf der Mülheimer Brücke geht aktuell nichts mehr Richtung Mülheim. Grund ist ein Schaden an der Konstruktion. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Grund ist ein Schaden, der bei einer planmäßigen Kontrolle entdeckt wurde. Betroffen ist die rechtsrheinische Rampe auf Höhe der Formesstraße.

Laut Stadt könnte der Defekt Auswirkungen auf die Lastverteilung der Konstruktion haben. Aus Sicherheitsgründen wurde deshalb noch am Freitagabend (13. März) die Sperrung für Autos eingerichtet.

Erst wenn an der betroffenen Stelle eine zusätzliche Abstützung eingebaut wurde und die Last wieder vollständig abgefangen werden kann, darf der Verkehr dort wieder rollen.

Nach aktuellen Angaben der Stadt soll die Sperrung voraussichtlich bis Ende der kommenden Woche dauern.