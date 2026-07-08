Bis 2031! Pokalfinale der Amateure wird weiterhin in Köln ausgespielt

Köln - Jetzt herrscht endlich Klarheit: Auch in den nächsten fünf Jahren wird das Herren-Landespokalfinale des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) im Sportpark Höhenberg in Köln ausgetragen.

Seit 2022 findet das Finale des Bitburger-Pokals im Sportpark Höhenberg in Köln statt. © IMAGO / Lucca Fundel

"Damit bleibt der Sportpark Höhenberg auch künftig die Bühne für die Höhepunkte des Mittelrheinpokals und der Ort, an dem Jahr für Jahr neue Kapitel der Pokalgeschichte geschrieben werden", teilt der FVM am Dienstag mit.

Bereits seit 2022 ist die Heimspielstätte von Drittligist Viktoria Köln offizieller Spielort für das Endspiel des Amateur-Pokals - und das aus gutem Grund, wie der Verband betont: So liege der Sportpark etwa sehr zentral im Verbandsgebiet und biete aufgrund seiner Größe zudem einen geeigneten Rahmen für verschiedenste Endspielkonstellationen.

"Das Bitburger-Pokalfinale hat sich als feste Größe im Jahreskalender der Sportstadt Köln etabliert. Überdies bietet der Sportpark Höhenberg bei jeder Finalpaarung den Teams einen würdigen Finalrahmen. Diese Kombination war letztlich ausschlaggebend für die Verlängerung", meint auch FVM-Vizepräsident Rudi Rheinstädtler.

Die Stadt Köln freut sich über den erneuten Zuschlag. "Mit seiner sportlichen Qualität und nationalen Strahlkraft stellt der Verbandspokal des Fußball-Verbandes Mittelrhein ein Highlight im Kölner Sportjahr dar, welches zusammen mit dem DFB-Pokalfinale der Frauen und dem DFB-Pokalfinale der Juniorinnen eine enorme Bandbreite aufweist", betont Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln.