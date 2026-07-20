Kreisliga-Knall! Wiederholungsspiel schlägt hohe Wellen im Kölner Amateurfußball

Köln - Am Sonntagnachmittag hat sich die Zweitvertretung des FC Pesch mit einem 4:2-Sieg gegen Olympia Köln den Klassenerhalt in der Kölner Kreisliga A gesichert. Stattdessen muss der SC Köln-West den bitteren Gang antreten. Dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat, sorgt allerdings für hohe Wellen im Netz.

Der 19-jährige Schiedsrichter hat seine aktive Laufbahn inzwischen beendet. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Eigentlich wurde die Partie schon Anfang Juni ausgetragen. Damals gelang Olympia in der Nachspielzeit der 4:3-Führungstreffer gegen die Blau-Weißen, die mit diesem Ergebnis abgestiegen wären.

Dann eskalierte die Situation: Ein zu diesem Zeitpunkt bereits vom Platz gestellter Spieler der Pescher soll den Schiedsrichter (19) aggressiv angegangen und so massiv bedroht haben, dass dieser einen körperlichen Angriff befürchtete und die Partie abpfiff. "Mehrere Zeugen bestätigen das", teilt Olympia Köln bei Instagram mit.

Bei einer anschließenden Anhörung entschied das zuständige Kreissportgericht dann, dass die Auslegung des Referees richtig sei und das Spiel mit 2:0 für Olympia gewertet werden solle. Zudem wurde der Spieler für sechs Spiele gesperrt.

Der FC Pesch legte allerdings Berufung ein - und hatte damit Erfolg. Das Kölner Bezirkssportgericht entschied sich dazu, die Partie mitten in der Sommerpause nachzuholen. Als Grund gaben die Verantwortlichen an, dass der Schiedsrichter nicht alles ihm Mögliche getan habe, um das Spiel zu Ende zu bringen.