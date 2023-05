Ein Tag veränderte ihr ganzes Leben: Wie geht es Hündin Cyra heute?

Köln – Innerhalb von nur einem Tag hat sich das Leben von Hundedame Cyra um 180 Grad zum Positiven gewendet. Jetzt - rund eine Woche später - geben die Mitarbeiter des Tierheims in Köln-Dellbrück ein Update und verraten, wie es der Leonberger-Hündin seither ergangen ist.

Glücklicherweise befanden sich die Vierbeinerinnen nun in guten Händen und konnten von ihren Filzknubbeln befreit sowie mit regelmäßigen Mahlzeiten zügig aufgepäppelt werden. Und siehe da: Nur rund zweieinhalb Wochen später waren die beiden Hündinnen auch schon bereit für ein neues, glücklicheres Zuhause.

Im Tierheim angekommen, befanden sich die Hündinnen in einem grausigen Zustand: "Die beiden waren nur noch zwei Häufchen Elend, verfilzt und abgemagert", schrieben die Mitarbeiter damals bestürzt.

Cyra hat Schlimmes hinter sich, jetzt kann sie endlich die schöne Seite des Lebens genießen. © Instagram/Tierheim Köln-Dellbrück

So wurde erst ihre ehemalige Leidensgenossin und dann - nur Stunden später - auch Cyra selbst an liebe Menschen vermittelt. Jetzt gehe das Leben für die Leonberger-Hündin noch mal von vorn los, freuten sich die Pfleger damals über den großen Erfolg und geben nun ein erfreuliches Update.

Auf einem aktuellen Foto ist die Fellnase zu sehen, wie sie neben ihrer neuen Besitzerin am Wasser steht und friedlich in die Ferne blickt. Cyra würde gerade erstmals die große weite Welt kennenlernen, erläutern ihre einstigen Betreuer.

"Spaziergänge, Alltagsgeräusche, Leckerchen, Zuwendung - das alles ist absolutes Neuland für sie." Aufgrund ihrer fehlenden Muskulatur und des Untergewichts habe Cyra zurzeit nur wenig Kondition, "aber das wird sich bestimmt bald alles wieder entwickeln", sind die Tierheim-Mitarbeiter zuversichtlich.

Dabei steht dem einstigen Sorgenkind sogar ein echtes Highlight bevor, denn schon bald wollen ihre neuen Besitzer sie in den Urlaub an die Nordsee mitnehmen. Was für ein tolles Happy End für die leiderprobte Hündin!