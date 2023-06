Hahn verzaubert seine Pfleger: Deshalb ist Sören etwas Besonderes!

Bergheim - Vor einiger Zeit nahm das Tierheim in Bergheim bei Köln eine Gruppe Schwedischer Blumenhähne bei sich auf. Einer der Gockel hat allerdings einen ganz besonderen Charakter, wie sich nun herausstellte!

Hahn Sören genießt die Streicheleinheiten seines Pflegers sichtlich. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim (Screenshots)

Bevor die neunköpfige Truppe bei den Tierrettern gelandet war, hatten die Hähne zusammen mit etlichen weiteren Tieren, darunter Kaninchen und Tauben, "mehr schlecht als recht" in einer Gartenlaube gehaust, wie das Tierheim seinen rund 30.000 Fans bereits vor einiger Zeit verraten hatte.

Alle Tiere wurde schließlich sichergestellt und die Hähne zogen ins Bergheimer Tierasyl, wo sie seither auf einen Neuanfang hoffen.

Auch Gockel Sören gehört zur Gang der Schwedischen Blumenhähne und ist mit seinem schwarz-weißen Federkleid nicht nur ziemlich hübsch anzuschauen, sondern überzeugt zudem mit seinem zutraulichen Charakter!



Wie die Pfleger nämlich jüngst feststellten, ist Sören "ein absoluter Kuschelhahn".

Der Gockel habe sich kürzlich am Fuß verletzt, musste daraufhin verarztet werden und scheint den Kontakt zu den Mitarbeitern seither "total zu genießen", wie die Pfleger am Freitag in einem neuen Instagram-Beitrag offenbarten.

Zum Beweis teilten sie einen kurzen Clip ihres Schützlings, in dem Sören gerade einige Streicheleinheiten seines Pflegers genoss. "Ist er nicht zuckersüß?", fand nicht nur das Tierheim, auch die Fans schmolzen angesichts der putzigen Aufnahmen dahin. "Was für ein cooler Typ", war unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.