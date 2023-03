Katze landet nach dem Tod ihres Besitzers im Tierheim: Wer gibt der "Lady in red" ein neues Zuhause?

Katze Elke ist im Tierheim, weil ihr Besitzer verstorben ist. © Montage: Instagram/Tierheim Köln-Dellbrück

"Elke ist zwar schon locker über zwölf, gehört aber noch lange nicht zum alten Eisen", stellen die Mitarbeiter des Kölner Tierasyls ihren rot-gefleckten Schützling in einem Instagram-Beitrag vor.

Abgesehen von erhöhten Leberwerten ist Elke noch gut in Form und beäugt aufmerksam ihre Umgebung. Immerhin ist diese noch ziemlich neu für sie.

So befindet sich die charmante "Lady in red" noch nicht lange in der Obhut der Tierpfleger und hatte in ihrem vorherigen Leben offenbar nur wenig Kontakt mit vierbeinigen Artgenossen - bis vor Kurzem ihr Besitzer verstarb.

Da sich nach dem Todesfall niemand mehr um Elke kümmern konnte, haben die Tierheim-Mitarbeiter die Pflege der Katzen-Dame übernommen und suchen inzwischen nach einer neuen Für-immer-Bleibe für sie.