Nach Rettung verwahrloster Tiere aus Wohnung: Weitere Katze unter Müll gefunden!

Köln - Das Tierheim Dellbrück hat am Dienstag ein Update zu der aus dem Wohnhaus geretteten und verwahrlosten Katze veröffentlicht. Denn die Vierbeinerin hatte noch einen Artgenossen zurückgelassen, der ebenfalls aus der Müll-Wohnung in Dünnwald befreit werden musste.

Seite an Seite kuscheln die beiden Samtpfoten nun im Tierheim Dellbrück und freuen sich auf ein neues Leben. © Instagram/Screenshot/Tierheim Dellbrück

"Nachdem die Tierrettung Köln-Porz am Freitag bei ihrem couragierten Einsatz die beiden ausgehungerten und verwahrlosten Tiere befreit hat, waren heute das Veterinäramt und das Ordnungsamt vor Ort in Dünnwald", gaben die Mitarbeitenden in einem neuen Post von Dienstag bekannt.



Der Grund: Zeugen gaben an, dass noch ein zweiter Kater in der verdreckten Wohnung leben müsse. Die Bewohnerin stritt die Vorwürfe zwar ab, wurde allerdings recht schnell von den Tierrettern eines Besseren belehrt. "Aber siehe da, es gab ihn doch, er konnte sichergestellt werden, ist jetzt bei uns und kuschelt schon mit seinem Leidensgenossen", lautete die erlösende Nachricht des Tierheims.

Erst am Freitag machte das abgemagerte Schicksal einer Katze und eines wehrlosen Hundes auf Instagram die Runde, weil die beiden Tiere nicht nur sich selbst überlassen, sondern auch nicht gefüttert und vergessen wurden.