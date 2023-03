Tierheim stocksauer über feiges Aussetzen einsamer Katze: "Warum abgestellt wie Sperrmüll?"

In einer kleinen Transportbox mit etwas Futter und einem kleinen Zettel wurde die acht Jahre alte Katze vor dem Tierheim ausgesetzt. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Dellbrück (2)

In einer Box mit einem kleinen Zettel wurde am Dienstagnachmittag die kleine traumatisierte Fellnase völlig überstürzt vor die Tore des Tierheims gesetzt.

Ohne auch nur eine Ahnung darüber, was mit ihr geschieht, hat sich das Leben einer verängstigten Katze binnen weniger Minuten um 180 Grad gedreht. "Nachricht an den Besitzer dieser Katze: Wir haben dein Tier gefunden, es bei uns aufgenommen und versorgt. Deine Mission ist also gelungen", schrieb das Tierheim schockiert.

"Warum hast du nicht einfach geklingelt und gefragt, ob wir deine Katze aufnehmen können, sondern sie stattdessen einfach irgendwo abgestellt wie Sperrmüll?", wollten die Mitarbeiter vom herzlosen und vermutlich restlos überforderten Besitzer wissen. Eine Antwort erhielten sie bislang zum Leidwesen des Tieres nicht ...

Das muss erst einmal klarkommen und sich an die völlig veränderten Lebensumstände gewöhnen. Wie würden wir Menschen uns denn fühlen, wenn wir aus unserem Zuhause herausgerissen und einfach so in einer fremden Umgebung abgestellt würden?