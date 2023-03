Wunderschöner Gismo will nach Abgabe-Schock neu durchstarten! Wer hilft dieser treuen Seele?

Troisdorf - Mit einer herzzerreißenden Geschichte und traurigen Kulleraugen hat das Tierheim Troisdorf am Samstagmittag auf die kommende Zeitumstellung aufmerksam gemacht. Davon profitieren will Vierbeiner Gismo!

Um sich nun aber für den Frühling und den Sommer bestens vorzubereiten, hat sich die Fellnase jetzt erst mal vom Winterfell verabschiedet. "Wir könnten mit einer Produktion kleiner Fell-Gismos in Serie gehen, bei den Mengen, die man herausbürsten kann", teilten die Tierretter aus Troisdorf via Instagram mit.

Gismo liebt Streicheleinheiten und lässt sich nur allzu gerne verwöhnen. © Homepage/Screenshot/Tierheim Troisdorf

"Gismo kam als Abgabehund zu uns und scheint bisher nicht allzu viel kennengelernt zu haben, bei ihm fremden Geräuschen oder Situationen legt er gerne den Rückwärtsgang ein. Im bekannten Umfeld ist er ein souveräner Begleiter. Gismo hat eine behördliche Maulkorb- und Leinenauflage", teilte das Tierheim über den kleinen Pfundskerl mit.

Um für den aufgeweckten Rüden - der seinen wundervollen Charakter an der Seite einer festen Bezugsperson erst so richtig entfalten kann - das passende Zuhause zu finden, wo sich der zuckersüße Gismo rundum ausleben und wohlfühlen kann, gab das Tierheim potenziellen Interessenten noch weitere Informationen mit an die Leine.

"In seinem neuen Zuhause sollte es keine Kinder geben. Wir gehen davon aus, dass er nicht mit Katzen und Kleintieren leben kann. Ein Platz als Einzelhund wäre für Gismo ideal."

Interessenten können sich derweil entweder telefonisch unter der Telefonnummer 022411277700 oder per Mail an vermittlung@tierheim-troisdorf.de an das Tierheim in Troisdorf wenden. Denn auch der kleine Gismo verdient ein prächtiges und schönes Hundeleben außerhalb von Zwingern und mit ganz viel Liebe.