Zum Sterben ausgesetzter Hund rührt das Netz: Ludwig hat jetzt eine Freundin!

Troisdorf - Wenige Tage nach seinem Auszug in eine Pflegestelle hat Hund Ludwig mit einer Artgenossin eine Freundschaft fürs Leben geschlossen - und das gleich beim ersten Date!

Ludwig (r.) verliebte sich auf den ersten Blick in seine Artgenossin "Biri" - ab sofort gehen sie gemeinsam durchs Leben. © Montag: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

Es ist eine Geschichte, die ans Herz geht: Vor knapp einem Monat teilte VOX-Star Detlef Steves (54) die herzzerreißende Lebensgeschichte von Ludwig.

Was in den Folgewochen passierte, glich im Leben des "Hunde-Opis" sicher einer Vita als Rockstar! Instagram-Beiträge hier, Anfragen dort: Fast alle wollten dem in die Jahre gekommenen Rentner auf vier Pfoten ein wunderschönes Kapitel ermöglichen - das vermutlich letzte seines Lebens.

Schuld daran ist die Krankenakte des tapsigen Ludwig, der sich zu Beginn seiner Instagram-Karriere mit reichlich Problemen herumschlagen musste und kaum auf seinen vier Beinen stehen konnte.

Das hat sich inzwischen zum Glück geändert - und wie! "Am Samstag hatten unsere zwei Rentner ein Date", schrieb das Tierheim zu einem privaten Schnappschuss des Hündinnen-Schwarms und seiner neuesten Lebensabschnittsgefährtin.

An der Seite von "Oma Biri", die sich trotz des ersten Kennenlernens wie zu Hause fühlte und gleich auf alle Vieren lag, posierte Ludwig mit perfekt inszeniertem Hundeblick.