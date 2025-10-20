Audienz mit Papst steht an: Tausende Christen pilgern von Köln nach Rom
Von Yuriko Wahl-Immel
Köln - Rund 1000 katholische Christen sind zu einer Internationalen Wallfahrt nach Rom aufgebrochen. Gläubige aus 16 Sprachgruppen nehmen bis zum 25. Oktober an der Romwallfahrt zum Heiligen Jahr teil, teilte das Erzbistum Köln mit.
Am Sonntagnachmittag seien die Pilger per Flugzeug oder Reisebus ab Köln, Wuppertal, Neuss und Düsseldorf Richtung Rom gestartet.
Auch Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki (69) reise nach Rom, um mit den Teilnehmenden mehrere Messen zu feiern.
Für die Pilger stehen laut Mitteilung auch Führungen oder Konzerte in Kirchen auf dem Programm.
Am Mittwoch nehme die Gruppe an der Generalaudienz mit Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz teil.
Organisiert wird die Wallfahrt von der Internationalen Katholischen Seelsorge (IKS) im Erzbistum Köln. Rund 70 Prozent der Pilgergruppe bilden Gläubige der Internationalen Katholischen Gemeinde.
Titelfoto: Alessandra Tarantino/AP/dpa