Audienz mit Papst steht an: Tausende Christen pilgern von Köln nach Rom

Köln - Rund 1000 katholische Christen sind zu einer Internationalen Wallfahrt nach Rom aufgebrochen. Gläubige aus 16 Sprachgruppen nehmen bis zum 25. Oktober an der Romwallfahrt zum Heiligen Jahr teil, teilte das Erzbistum Köln mit.

Am Mittwoch werden rund 1000 katholische Christen an der Generalaudienz mit Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz teilnehmen. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Am Sonntagnachmittag seien die Pilger per Flugzeug oder Reisebus ab Köln, Wuppertal, Neuss und Düsseldorf Richtung Rom gestartet.

Auch Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki (69) reise nach Rom, um mit den Teilnehmenden mehrere Messen zu feiern.

Für die Pilger stehen laut Mitteilung auch Führungen oder Konzerte in Kirchen auf dem Programm.

Am Mittwoch nehme die Gruppe an der Generalaudienz mit Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz teil.