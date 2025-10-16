Für neue Trinkwasserleitung: Umfangreiche Rodungsarbeiten im Kölner Süden geplant

Köln - Ab dem kommenden Montag (20. Oktober) müssen Verkehrsteilnehmer im Kölner Süden mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Grund dafür sind Rodungsarbeiten in Rodenkirchen.

Die neue Trasse ist laut RheinNetz notwendig, um künftig eine sichere Trinkwasserversorgung Kölns dauerhaft zu gewährleisten. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie die für die Arbeiten zuständige RheinNetz GmbH mitteilt, seien die Arbeiten notwendig, um eine neue Wassertransportleitung bauen und damit die sichere Trinkwasserversorgung in Köln dauerhaft gewährleisten zu können.

Die neue Leitung verbindet dabei die Brunnengalerie des städtischen Versorgers RheinEnergie im Weißer Bogen, in der das Trinkwasser gefördert wird, mit dem Wasserwerk des Unternehmens in Köln-Hochkirchen. Im Verlauf durchquert sie einige Waldstücke und verläuft entlang der Industriestraße/Zum Forstbotanischen Garten.

Damit der Eingriff in die Natur so gering wie möglich gehalten wird, soll die neue Trasse parallel zu einer bereits bestehenden Wasserleitung gebaut werden, teilt die RheinNetz außerdem mit. Nach Fertigstellung der Arbeiten wird die alte Leitung dann außer Betrieb genommen.

Am Ensener Weg

Am Unteren Weißer Weg, nahe der Kläranlage

An der Weißer Straße, nahe der Grüngürtelstraße

An der Sürther Straße, nahe der Grüngürtelstraße

Zwischen Industriestraße, Bahngleisen und der Straße "An den vier Linden"

Zwischen Wasserwerk Hochkirchen und A555

Dennoch müssen entlang der Strecke einige Rodungsarbeiten durchgeführt werden. Konkret betrifft das die Straßen:

Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Sperrung der Straße Zum Forstbotanischen Garten für mehrere Monate bekannt gegeben.