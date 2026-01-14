Arbeiter nach Stromunfall reanimiert - Feuerwehr lobt Retter: "Sehr gut reagiert!"

Köln - Heftiger Arbeitsunfall in Köln : Im Bereich des Dom-Hotels vor dem Heinzelmännchenbrunnen in der Innenstadt wurde ein Mann am Mittwochmittag schwerst verletzt.

Wie der Arbeiter mit dem Starkstrom in Kontakt kommen konnte, ist aktuell noch unklar. (Symbolfoto) © 123RF/pureshot

Wie die Feuerwehr Köln auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, hatte der Arbeiter, der etwa Mitte 20 sein soll, gegen 13.45 Uhr aus bislang unklarer Ursache Kontakt zu Starkstrom.

Dabei sei er so schwer verletzt worden, dass er noch an Ort und Stelle durch seine Mitarbeiter reanimiert werden musste. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun behandelt wird.

"Die Kollegen haben sehr gut reagiert und dem Patienten so eine gute Überlebenschance gegeben", lobt ein Sprecher der Feuerwehr daher und betont, wie wichtig eine funktionierende Rettungskette im Ernstfall sei.