Autos bilden Rettungsgasse für Streifenwagen, plötzlich hat 57-Jähriger kuriose Idee mit Folgen

Auf der Bergisch Gladbacher Straße hat es am Samstag einen kuriosen Unfall gegeben. Zwei Polizeikräfte und ein Mann (57) mussten ins Krankenhaus.

Von Maurice Hossinger

Köln - Auf der Hauptverkehrsader zwischen Holweide und Dellbrück ist es am Wochenende zu einem kuriosen Unfall zwischen einem Polizeiauto und dem Nissan eines 57-Jährigen gekommen.

Die ursprünglichen Einsatzkräfte der Polizei mussten nach dem Unfall ins Krankenhaus, ein Ersatzteam übernahm die Unfallaufnahme in Dellbrück. (Symbolbild)
Die ursprünglichen Einsatzkräfte der Polizei mussten nach dem Unfall ins Krankenhaus, ein Ersatzteam übernahm die Unfallaufnahme in Dellbrück. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Einer offiziellen Mitteilung der Polizei zufolge seien am Samstagabend gegen 20.10 Uhr zwei Polizisten auf dem Weg zu einem Einsatz in Dellbrück unterwegs gewesen.

Während alle vorausfahrenden Autos dem Blaulicht Platz gemacht und eine Rettungsgasse gebildet hatten, hatte der 57-Jährige offenbar eine andere Idee.

Denn: Statt nach rechts zu fahren und stehenzubleiben drehte er plötzlich um, um in Fahrtrichtung Mülheim zu fahren.

Dabei prallten der Streifenwagen und sein Nissan zusammen.

Wie es heißt, seien sowohl die Einsatzkräfte als auch der 57-Jährige leicht verletzt worden und zu Behandlungen in ein Krankenhaus gekommen. Den eigentlichen Einsatz in Dellbrück übernahmen kurzfristig andere Polizeikräfte.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

