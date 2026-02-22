Autos bilden Rettungsgasse für Streifenwagen, plötzlich hat 57-Jähriger kuriose Idee mit Folgen

Köln - Auf der Hauptverkehrsader zwischen Holweide und Dellbrück ist es am Wochenende zu einem kuriosen Unfall zwischen einem Polizeiauto und dem Nissan eines 57-Jährigen gekommen.

Die ursprünglichen Einsatzkräfte der Polizei mussten nach dem Unfall ins Krankenhaus, ein Ersatzteam übernahm die Unfallaufnahme in Dellbrück. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Einer offiziellen Mitteilung der Polizei zufolge seien am Samstagabend gegen 20.10 Uhr zwei Polizisten auf dem Weg zu einem Einsatz in Dellbrück unterwegs gewesen.

Während alle vorausfahrenden Autos dem Blaulicht Platz gemacht und eine Rettungsgasse gebildet hatten, hatte der 57-Jährige offenbar eine andere Idee.

Denn: Statt nach rechts zu fahren und stehenzubleiben drehte er plötzlich um, um in Fahrtrichtung Mülheim zu fahren.

Dabei prallten der Streifenwagen und sein Nissan zusammen.