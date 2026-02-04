Drama auf Kölner Baustelle: Bagger fällt um und klemmt Arbeiter ein

Köln - In Köln -Ossendorf wurde am Mittwochmittag ein Arbeiter unter einem Bagger eingeklemmt.

Ein umgestürzter Bagger hat am Mittwochmittag auf einer Baustelle in Köln-Ossendorf einen Bauarbeiter schwer verletzt. (Symbolbild) © Felix Hörhager / dpa

Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24 Nachfrage bestätigt, konnte der Mann inzwischen wieder befreit werden.

Zuvor war ein rund 800 Kilogramm schwerer Bagger gegen 13.47 Uhr auf einer Baustelle der Adolf-Grimme-Allee umgefallen und hatte das Bein der Person erwischt.

Der Bauarbeiter wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht.