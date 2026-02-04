Drama auf Kölner Baustelle: Bagger fällt um und klemmt Arbeiter ein
Köln - In Köln-Ossendorf wurde am Mittwochmittag ein Arbeiter unter einem Bagger eingeklemmt.
Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24 Nachfrage bestätigt, konnte der Mann inzwischen wieder befreit werden.
Zuvor war ein rund 800 Kilogramm schwerer Bagger gegen 13.47 Uhr auf einer Baustelle der Adolf-Grimme-Allee umgefallen und hatte das Bein der Person erwischt.
Der Bauarbeiter wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht.
Ein Streifenwagen der Polizei sowie die Feuerwehr waren im Einsatz. Der Unfallort wurde anschließend der Bauaufsicht übergeben.
Weitere Informationen zu möglichen Verkehrseinschränkungen liegen derzeit nicht vor.
