Schwerer Unfall am Rheinufer: Passant von Fahrschulbus erfasst - Lebensgefahr

Köln - Am Rheinufer in Köln -Bayenthal hat sich am Mittwochvormittag ein schwerer Unfall ereignet: Ein Fußgänger (49) wurde von einem Bus angefahren. Er schwebt in Lebensgefahr.

Vor Ort war ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei im Einsatz. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigte, ist der Passant gegen 11.30 Uhr im Bereich des Gustav-Heinemann-Ufers in unmittelbarer Nähe zur Südbrücke unvermittelt auf die Straße getreten und anschließend frontal von dem Fahrschulbus erfasst worden.

Dabei habe er sich schwerste Verletzungen zugezogen und befinde sich derzeit in Lebensgefahr. Rettungskräfte brachten den aus Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) kommenden Mann daraufhin zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

Der angehende Busfahrer (43) sowie sein Fahrlehrer (55) und ein weiterer Auszubildender (49) erlitten einen Schock und wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Das Gustav-Heinemann-Ufer war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zum Nachmittag gesperrt, wodurch es teils zu massiven Verkehrseinschränkungen gekommen ist. Seit etwa 14 Uhr ist die Fahrbahn wieder freigegeben.