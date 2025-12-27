Auto erfasst Fußgänger: 72-Jähriger tödlich verunglückt

Köln - Tragisches Unglück in Köln -Holweide! Bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Fußgängers ist ein 72 Jahre alter Mann verstorben.

In Köln-Holweide ist ein 72-jähriger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. © Daniel Evers

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, habe sich der schreckliche Unfall gegen 17.30 Uhr auf der Grunerstraße ereignet.

Wie es zu der Kollision gekommen war, wird noch ermittelt.



