Auto erfasst Fußgänger: 72-Jähriger tödlich verunglückt
Köln - Tragisches Unglück in Köln-Holweide! Bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Fußgängers ist ein 72 Jahre alter Mann verstorben.
Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, habe sich der schreckliche Unfall gegen 17.30 Uhr auf der Grunerstraße ereignet.
Wie es zu der Kollision gekommen war, wird noch ermittelt.
Der 34-jährige Fahrer des Wagens blieb bei dem Crash glücklicherweise unverletzt.
Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Wuppertal sichert aktuell die Spuren am Unfallort.
