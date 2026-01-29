Schwerer Unfall in Köln: Autofahrerin übersieht rote Ampel und erfasst Mann und Kind

Köln - Bei einem Unfall in Köln-Porz sind am Mittwoch zwei Fußgänger von einer Autofahrerin (61) erfasst und teils schwer verletzt worden, darunter auch ein Kind (11).

Beide Fußgänger (45, 11) wurden nach dem Unfall in Köln-Porz von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Die 61-Jährige war nach Angaben der Polizei am späten Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Frankfurter Straße Richtung Urbach unterwegs, als sie mit ihrem Hyundai i10 die dortige Kreuzung zur Mozartstraße passierte.

Beim Überfahren der Kreuzung übersah die Kleinwagen-Fahrerin dann ersten Erkenntnissen zufolge die für sie Rotlicht zeigende Ampel, woraufhin sie zwei elf und 45 Jahre alte Fußgänger erfasste, die gerade bei Grün die Fahrbahn überquerten.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 45-jährige Kölner schwere Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Die Elfjährige zog sich leichte Blessuren am Bein zu und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Fahrerin des Kleinwagens erlitt den Angaben zufolge einen Schock.