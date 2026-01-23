Unfall in Köln-Lövenich: Seniorin kracht in Apotheke

Köln - Im Stadtteil Lövenich ist am Freitagmittag eine Seniorin (74) in eine Apotheke gefahren.

Die Polizei ist aktuell noch vor Ort, um Spuren zu sichern. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 mitteilt, sei die 74-Jährige gegen 13 Uhr bei dem Versuch, mit ihrem BMW rückwärts auszuparken, zunächst mit einem anderen Wagen kollidiert.

Aufgrund eines Fahrfehlers sei die Seniorin schließlich aufs Gaspedal gegangen und in die Apotheke direkt vor ihr gefahren.

Bei dem Crash wurden sowohl die Seniorin selbst als auch ein Mitarbeiter (48) der Apotheke verletzt. Laut Polizei kann Lebensgefahr in beiden Fällen ausgeschlossen werden.