Auto überschlägt sich auf B56 bei Köln: Fahrer schwer verletzt

Lohmar - Ein 39-Jähriger hat sich im Rhein-Sieg-Kreis bei Köln mit seinem Auto überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Zuvor war er nach Angaben eines Sprechers der zuständigen Kreispolizei mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit am frühen Morgen zwischen den Städten Lohmar und Siegburg von der Bundesstraße 56 abgekommen.

Nach dem Unfall sei der Mann zunächst in dem Wagen eingeklemmt gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn befreien.

Er sei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht.