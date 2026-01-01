Kinder-Crash auf A1! Junge (12) klaut Autoschlüssel und fährt in Baustelle
Köln/Bliesheim - Kurz nach dem Jahreswechsel hat sich in Köln-Nippes ein 12-Jähriger die Autoschlüssel eines Ford Mondeo stibitzt - wenig später knallte er in eine Baustelle auf der A1.
Wie die Polizei erklärt, soll sich der Junge mit dem Auto gegen 2.15 Uhr zunächst auf den Weg Richtung Dortmund gemacht haben.
Auf Höhe Bliesheim sei er im Anschluss in mehrere Warnbaken auf einer Baustelle gefahren und bei dem Unfall unter anderem an der Hand verletzt worden.
Infos der Polizei zufolge sollen fünf weitere Autos in herumliegende Trümmerteile gefahren sein.
Die Ermittlungen sind bereits angelaufen. Insbesondere der Frage, wie der Junge an die Autoschlüssel geraten konnte, wird derzeit intensiv nachgegangen.
