Kinder-Crash auf A1! Junge (12) klaut Autoschlüssel und fährt in Baustelle

Köln/Bliesheim - Kurz nach dem Jahreswechsel hat sich in Köln-Nippes ein 12-Jähriger die Autoschlüssel eines Ford Mondeo stibitzt - wenig später knallte er in eine Baustelle auf der A1 .

Bei der Polizei sind die Ermittlungen gestartet - wie konnte der Junge mit dem Auto abhauen?

Wie die Polizei erklärt, soll sich der Junge mit dem Auto gegen 2.15 Uhr zunächst auf den Weg Richtung Dortmund gemacht haben.

Auf Höhe Bliesheim sei er im Anschluss in mehrere Warnbaken auf einer Baustelle gefahren und bei dem Unfall unter anderem an der Hand verletzt worden.

Infos der Polizei zufolge sollen fünf weitere Autos in herumliegende Trümmerteile gefahren sein.