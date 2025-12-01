Autorennen in Köln geht schief: BMW 440i landet in KVB-Gleisbett

Köln - Ein illegales Straßenrennen endete für einen BMW 440i am Wochenende im Gleisbett der KVB -Linie 16.

Das mutmaßliche Autorennen endete für den BMW 440i anders als geplant. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der weiße Luxus-Flitzer, ein Porsche sowie ein weiterer BMW waren am Samstagabend ins Visier einer Polizeistreife geraten, nachdem die Beamten gegen 22.20 Uhr laute Motorengeräusche auf der Friedrich-Karl-Straße in Köln-Riehl wahrgenommen hatten.

An einer roten Ampel zur Boltensternstraße holten die Ordnungshüter die drei Fahrzeuge schließlich ein. "Als der Fahrer des 440i mit aufheulendem Motor nach rechts in die Boltensternstraße abbog, folgten die Polizeibeamten dem Fahrzeug und gaben Anhaltesignale", teilt die Behörde mit.

Darauf reagierte der Wagenlenker allerdings nicht wie erwartet. Statt anzuhalten, schaltete er die Beleuchtung seines Autos aus und fuhr in die Barbarastraße, woraufhin die Beamten den Sichtkontakt verloren.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung machten Zeugen die Ordnungshüter kurze Zeit später allerdings auf den gesuchten BMW aufmerksam, der inzwischen im Gleisbett der KVB-Linie 16 auf der Amsterdamer Straße gelandet war. Den Aussagen zufolge sollen anschließend mindestens vier Personen aus dem Wagen gestiegen und in unterschiedliche Richtungen geflohen sein.