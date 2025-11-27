A555 in Richtung Köln gesperrt: Schwerer Unfall mit Fußgänger

Köln/Wesseling – Aktuell kommt es auf der A555 in Richtung Köln zu einem größeren Polizeieinsatz.

Aktuell ist die A555 in Richtung Köln gesperrt. (Symbolbild) © David Young/dpa

Wie die Beamten mitteilen, sei gegen 15 Uhr ein Mann plötzlich auf die Autobahn getreten.

Der Fahrer (60) eines Lkws konnte nicht mehr ausweichen, der Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Verkehrsunfallteam sichert derzeit die Spuren. Die A555 in Richtung Köln bleibt deshalb aktuell gesperrt.

Zeugen berichten, dass der Mann unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sei.