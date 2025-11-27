A555 in Richtung Köln gesperrt: Schwerer Unfall mit Fußgänger
Köln/Wesseling – Aktuell kommt es auf der A555 in Richtung Köln zu einem größeren Polizeieinsatz.
Wie die Beamten mitteilen, sei gegen 15 Uhr ein Mann plötzlich auf die Autobahn getreten.
Der Fahrer (60) eines Lkws konnte nicht mehr ausweichen, der Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt.
Ein Verkehrsunfallteam sichert derzeit die Spuren. Die A555 in Richtung Köln bleibt deshalb aktuell gesperrt.
Zeugen berichten, dass der Mann unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sei.
Die Ermittler prüfen nun, ob es sich dabei um einen Suizidversuch gehandelt haben könnte.
Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 02271 81-0 bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis melden.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge unter 08001110111 oder 08001110222oder 08001110116123 rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Speziell für Kinder und Jugendliche gibt es auch die Nummer gegen Kummer unter 116 111.
Titelfoto: David Young/dpa