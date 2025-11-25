Radfahrerin bei Sturz tödlich verletzt: Lag ein internistischer Notfall vor?

Köln - Auf der Militärringstraße in Köln -Ossendorf ist es am Dienstag zu einem tödlichen Unglück gekommen.

Die schwer verletzte Frau (24) wurde neben ihrem Fahrrad liegend gefunden. (Symbolbild) © 123RF/tongpatong321

Gegen 13.45 Uhr wurde eine Radfahrerin (24) mit schweren Kopfverletzungen von einem 78-Jährigen neben ihrem Drahtesel liegend aufgefunden. Wenig später verstarb die junge Frau in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sei aktuell noch unklar, wie es dazu kommen konnte. Unter anderem wird nun geprüft, ob ein internistischer Notfall zu einem Sturz geführt haben könnte.

Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort und sichert Spuren. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist ungewiss.

Am Nachmittag und am frühen Abend kann es rund um die Militärringstraße allerdings zu Einschränkungen für den Verkehr kommen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.