Radfahrerin bei Sturz tödlich verletzt: Lag ein internistischer Notfall vor?
Köln - Auf der Militärringstraße in Köln-Ossendorf ist es am Dienstag zu einem tödlichen Unglück gekommen.
Gegen 13.45 Uhr wurde eine Radfahrerin (24) mit schweren Kopfverletzungen von einem 78-Jährigen neben ihrem Drahtesel liegend aufgefunden. Wenig später verstarb die junge Frau in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt.
Demnach sei aktuell noch unklar, wie es dazu kommen konnte. Unter anderem wird nun geprüft, ob ein internistischer Notfall zu einem Sturz geführt haben könnte.
Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort und sichert Spuren. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist ungewiss.
Am Nachmittag und am frühen Abend kann es rund um die Militärringstraße allerdings zu Einschränkungen für den Verkehr kommen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.
Kölner Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe
Im Zuge der Ermittlungen wendet sich die Polizei zudem auch an die Bevölkerung.
Zeugen des mutmaßlichen Unfalls auf dem Radweg zwischen Alte Escher Straße und der A57-Unterführung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.
