Heftiger Crash bei Köln-Dellbrück: 26-Jähriger schwer verletzt aus Wrack befreit

Köln - Auf der A3 Richtung Oberhausen hat sich am Sonntagmorgen ein 26-Jähriger bei einem schlimmen Unfall schwer verletzt.

Ein dunkler Kleinwagen wurde bei dem Unfall komplett zerstört. © 7aktuell Bildversand

Der Polizei zufolge soll sich der Unfall gegen 6.10 Uhr unmittelbar an der Ausfahrt Köln-Dellbrück ereignet haben.

Demnach habe der Mann aus Solingen plötzlich die Kontrolle über seinen Ford KA verloren. Kurz darauf soll er zunächst in die Mittelleitplanke gefahren und anschließend sowohl mit einem VW T-Roc und einem Lkw zusammengeprallt sein.

Durch den Zusammenstoß wurde der junge Mann schwer verletzt. Ersthelfer hatten ihn daraufhin aus seinem Wrack befreit, löschten außerdem einen Brand unter der Motorhaube.