Heftiger Crash bei Köln-Dellbrück: 26-Jähriger schwer verletzt aus Wrack befreit
Köln - Auf der A3 Richtung Oberhausen hat sich am Sonntagmorgen ein 26-Jähriger bei einem schlimmen Unfall schwer verletzt.
Der Polizei zufolge soll sich der Unfall gegen 6.10 Uhr unmittelbar an der Ausfahrt Köln-Dellbrück ereignet haben.
Demnach habe der Mann aus Solingen plötzlich die Kontrolle über seinen Ford KA verloren. Kurz darauf soll er zunächst in die Mittelleitplanke gefahren und anschließend sowohl mit einem VW T-Roc und einem Lkw zusammengeprallt sein.
Durch den Zusammenstoß wurde der junge Mann schwer verletzt. Ersthelfer hatten ihn daraufhin aus seinem Wrack befreit, löschten außerdem einen Brand unter der Motorhaube.
Die Fahrbahn Richtung Oberhausen ist nach Informationen der Polizei weiterhin gesperrt. Über den Zeitpunkt der Freigabe ist noch nichts bekannt.
Erstmeldung von 9.26 Uhr, aktualisiert um 11.53 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell Bildversand